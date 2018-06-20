Ботанический сад приглашает петербуржцев на субботник

Он пройдет 12 апреля в 14:00.

Через пару дней в Ботаническом саду пройдет первый весенний субботник. Его организовывает неформальное экологическое сообщество СПбГУ. К акции могут присоединиться все желающие. Работы будут проводиться в оранжерее и в саду. Об этом сообщается в группе "ЭкоСПбГУ".

С собой рекомендуем хорошее настроение и вкусняшки к чаю! ЭкоСПбГУ

Уборка назначена на 12 апреля в 14:00. За участие в акции все получат благодарности, а студенты СПбГУ смогут приложить их к анкете на повышенную стипендию. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Весенний месячник по благоустройству начался в Петербурге с 1 апреля. В городе моют улицы, памятники, здания и мосты. Общегородской субботник в Петербурге пройдет 20 апреля.

Ранее на Piter.TV: Ботанический сад лишился гипсовой головы.

Фото: Piter.TV; Oleg Pavlov/ YouTube