Кассы Ботанического сада начнут работать с 10.00 до 18.00

Ботанический сад начнет работать по новому графику и без выходных.

Петербургский Ботанический сад переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в группе сада в социальной сети "Вконтакте".

Кроме того, с 29 апреля поменяется и местоположение касс. Они будут находится со стороны набережной реки Карповки. Также с 21 мая и на протяжении всех летних месяцев кассы будут продавать билеты с 10 часов утра до 19 часов вечера. Посетители могут гулять по парку и оранжереям строго до 20.00.

Стоит отметить, что в 2018 году Ботанический сад будет работать без выходных, начиная с 30 апреля.

Фото: Ботанический сад БИН РАН