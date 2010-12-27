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Кассы Ботанического сада начнут работать с 10.00 до 18.00
Сегодня, 13:04
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Shdaria
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Кассы Ботанического сада начнут работать с 10.00 до 18.00

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Ботанический сад начнет работать по новому графику и без выходных.

Петербургский Ботанический сад переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в группе сада в социальной сети "Вконтакте".

Кроме того, с 29 апреля поменяется и местоположение касс. Они будут находится со стороны набережной реки Карповки. Также с 21 мая и на протяжении всех летних месяцев кассы будут продавать билеты с 10 часов утра до 19 часов вечера. Посетители могут гулять по парку и оранжереям строго до 20.00.

Стоит отметить, что в 2018 году Ботанический сад будет работать без выходных, начиная с 30 апреля. 

Фото: Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад , график работы ботанического сада , летнее время ботанического сада , новости спб
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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