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Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины

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Управление береговой охраны направило на место катера и буксиры.

Пролив Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Инцидент произошел в районе Сарыера. 142-метровое судно МКК-1 село на мель в Умурьери во время следования с Украины в Стамбул.

Управление береговой охраны направило на место катера и буксиры. Власти обещают проинформировать о восстановлении движения в проливе.

Ранее премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией.

Видео: haberturk.com

Теги: босфор, мель, проход, сухогруз, турция, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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