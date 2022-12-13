Управление береговой охраны направило на место катера и буксиры.

Пролив Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Инцидент произошел в районе Сарыера. 142-метровое судно МКК-1 село на мель в Умурьери во время следования с Украины в Стамбул.

Управление береговой охраны направило на место катера и буксиры. Власти обещают проинформировать о восстановлении движения в проливе.

Ранее премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией.

Видео: haberturk.com