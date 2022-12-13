Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира

Глава МИД ЕС рассказал о принятии решения на Совете в Брюсселе 20 февраля.

Глава верховной дипломатии, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что летальное оружие и боеприпасы к нему для Евросоюза можно покупать через фонд мира. Об этом эксперт сообщил местным журналистам во время своего прибытия в Брюссель. Он пояснил, что этот вопрос будет одобрен на Совета глав министров по внешней политике стран-участниц ЕС, который пройдет 20 февраля.

Сейчас каждая страна работает отдельно, я не вижу противоречий в связи с этим фондом, который является межправительственным фондом, это не бюджет ЕС. Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине.

Фото и видео: Еврокомиссия