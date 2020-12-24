Боррель: 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза

В МИД ЕС оценили сроки вступления новых стран в состав Евросоюза.

Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Европейского совета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС рассматривается странами регионального сообщества только как ориентир, а не точная дата. Соответствующее заявление перед журналистами по прибытию саммит Европейского политического сообщества в Гранаде сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС. Эксперт заметил, что Брюссель потратил слишком много времени на процесс. По мнению главы МИД ЕС, киевский режим, который стал последним в очереди кандидатов на членство, "проталкивает" эту очередь вперед.

Это политический ориентир. Цель назначения даты – мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение… Но это не означает точные сроки. Теперь движение будет быстрым. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

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Фото и видео: European Commission