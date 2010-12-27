Балетмейстер Борис Эйфман получит премию "Балтийская звезда"

В Петербурге пройдет церемония вручения премии "Балтийская звезда". Среди лауреатов в том числе художественный руководитель Петербургского государственного театра балета Борис Эйфман.

В понедельник, 16 октября, пройдет XIV церемония вручения международной премии "Балтийская звезда". Награждение пройдет в Эрмитажном театре. Лауреатов премии отмечают за развитие гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

В этом году среди лауреатов художественный руководитель Петербургского государственного театра балета Борис Эйфман, режиссер Люк Персеваль, актер театра и кино Регимантас Адомайтис, а также главный художник БДТ имени Товстоногова Эдуард Кочергин

В специальной номинации "Память" отметят председателя комитета по культуре в 2008-2011 годах Антона Губанкова. Награды за поддержку культуры удостоились представители творческого центра "БОРЕЙ АРТ".

Премия "Балтийская звезда" вручается с 2004 года. Награды отмечают деятелей культуры и специалистов, способствующих установлению культурных связей между странами.