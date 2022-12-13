Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте

Глава "Роскосмоса" сообщил о взаимодействии с КНР и Индией.

Российский ядерный буксир "Зевс" будет задействован в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции. Об этом участникам просветительского форума "Знание" в Москве рассказал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Эксперт уточнил, что такая миссия позволит специалистам отправлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты. В настоящее время Пекин заинтересован использованием ракетных двигателей РФ. Китайские эксперты хотят получить эти установки и разобраться как они сделаны для того, чтобы повторить.

Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Юрий Борисов добавил, что подобного рода отношения у России также складываются с Индией, а "Роскосмос" помогает Нью-Дели в организации первого полета пилотируемого корабля на орбиту планеты.

Борисов заявил, что Россия не будет самоизолироваться по вопросам космоса.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"