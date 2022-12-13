Борисов заявил, что Россия не будет самоизолироваться по вопросам космоса

Глава "Роскосмоса" сообщил о международном сотрудничестве.

Некоторые азиатские, африканские и европейские страны готовы сотрудничать с Россией в космической сфере, поэтому стране не придется самоизолироваться. Соответствующее заявление в рамках выступления на просветительском форуме "Знание" в Москве сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Эксперт добавил, что его компания с честью и гордостью держится на занимаемых позициях и не перед кем не пытается заискивать.

Я пытаюсь много ездить по миру. Коллеги из азиатских и африканских стран, отчасти европейские страны готовы, хотят и будут с нами работать. Сами себя изолировать не будем. Космос должен быть вне политики. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

В настоящее время Москва прорабатывает профильные контакты с Алжиром, Мьянмой, Вьетнамом, Египтом и Южной Африкой. Речь идет о контрактах по запуску космических спутников и выводе аппаратов на околоземную орбиту. Юрий Борисов полагает, что санкционная политика стран "Большой семерки" (G7) не распугала ряд государств.

Борисов отметил, что российская перспективная сверхтяжелая ракета должна быть многоразовой.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"