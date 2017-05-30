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Борис Титов разберется со смертью бизнесмена в СИЗО Петербурга
Сегодня, 10:09
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alexandra08
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Борис Титов разберется со смертью бизнесмена в СИЗО Петербурга

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В аппарате по защите прав предпринимателей заявили, что они дадут свою оценку произошедшей трагедии.

Материалы по делу о мошенничестве при исполнении госзказа Минобороны  Валерия Пшеничного, умершего  в СИЗО Петербурга, проверит аппарат по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

С подобной просьбой недавно к Борису Титову обратился депутат Госдумы Игорь Игошин. Бизнес омбудсмен заявил, что они запросят все материалы дела по факту мошенничества. Документы, связанные с расследованием смерти Пшеничного в СИЗО, также будут рассмотрены. В аппарате по защите прав предпринимателей  отметили, что они дадут свою оценку произошедшей трагедии.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Валерий Пшеничный был убит в СИЗО-4 Санкт-Петербурга. Перед смертью его изощренно  пытали. Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний уже организовал собственное расследование дела.

Фото: ВКонтакте.

Теги: бизнес-омбудсмен , борис титов , дело пшеничного
Категории: Новости СПб

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