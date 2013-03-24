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Борис Пиотровский стал временно отвечать за внутреннюю политику Петербурга
Сегодня, 15:28
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Борис Пиотровский стал временно отвечать за внутреннюю политику Петербурга

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Полномочия передали после ухода Максима Мейксина.

Вице-губернатор Борис Пиотровский получил новые полномочия. Согласно информации на сайте Смольного, теперь он временно отвечает за внутреннюю политику города.

В его зону ответственности вошла деятельность комитета территориального развития, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Ранее за них отвечал Максим Мейксин, который стал председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Пиотровский курирует комитет по печати и СМИ, комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту. 

Фото: Telegram / Борис Пиотровский

Теги: борис пиотровский, вице-губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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