Борис Пиотровский стал временно отвечать за внутреннюю политику Петербурга

Полномочия передали после ухода Максима Мейксина.

Вице-губернатор Борис Пиотровский получил новые полномочия. Согласно информации на сайте Смольного, теперь он временно отвечает за внутреннюю политику города.

В его зону ответственности вошла деятельность комитета территориального развития, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Ранее за них отвечал Максим Мейксин, который стал председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Пиотровский курирует комитет по печати и СМИ, комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский