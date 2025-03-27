Борис Пиотровский прокомментировал итоги проекта "Город в лицах"

В текущем году перечень номинаций пополнился двумя новыми: "Специалист в области туризма" и "Реставратор".

В Театре Академии танца Бориса Эйфмана прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии "Город в лицах" лауреатам. Эта премия отмечает выдающийся вклад работников социальной сферы, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной отрасли, образования и других профессий, которые своими усилиями делают город лучше. В текущем году перечень номинаций пополнился двумя новыми: "Специалист в области туризма" и "Реставратор".

Лауреатов выбирают путем общественного голосования. В этом году премия "Город в лицах" приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объявил, что от имени губернатора и администрации города он вручил награду победителю особой номинации "Вера в Победу". Им стал Захар Корнев, участник специальной военной операции и социальный координатор петербургского отделения фонда "Защитники Отечества". Уроженец Донецка, в возрасте 18 лет он добровольно отправился на передовую и получил ранение в сражениях за Мариуполь. В настоящее время он проживает в Петербурге, получает образование в ИТМО и является членом Молодежного парламента города.

Перечень всех удостоенных премии доступен по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что сборная Петербурга по тэхвондо привезла с соревнований 39 золотых медалей.

Видео: Telegram / Пиотровский Online