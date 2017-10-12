Борис Пайкин может довести Петербург и область до экологической катастрофы

У жителей Петербурга и Ленобласти вызывает опасение судьба нового современного полигона рядом с тосненским "Красным Бором". Управление объекта может оказаться в ведении компании "Новые проекты и технологии", которой владеет депутат Борис Пайкин.

К 2019 году, в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, регионы России должны определить своего оператора по утилизации мусора. В мегаполисах проблема утилизации мусора встала довольно остро. Так, в Санкт-Петербурге уже много лет существуют трудности с вывозом мусора, несущие большую опасность для экологии города и области.

На сегодняшний день решить проблему утилизации мусора в Санкт-Петербурге должен помочь новый современный полигон, который будет расположен недалеко от тосненского "Красного бора". Площадь полигона составит 190 гектар и помимо неоценимой пользы городу он представляет из себя весьма выгодный проект. Прибыль от управления полигоном по утилизации твердых бытовых отходов предположительно будет составлять порядка 7 миллиардов рублей в год. За право управлять полигоном уже готовы побороться три претендента: "Новые проекты и технологии", входящая в состав группы компаний Fort Group брянского депутата Бориса Пайкина, "Новый Свет-Эко" семьи предпринимателей Звягиных и Управляющая компания по обращению с отходами – УК ООЛО.

У компании "Новые проекты и технологии" неплохие шансы на победу. Причина проста – компанией владеет депутат государственный думы Борис Пайкин. Как пишет АН "Оперативное прикрытие", у него есть доступ к необходимым правительственным кабинетам, и возможности влиять на определенных лиц. Прецеденты, когда Пайкина обвиняли в использовании служебного положения с целью продвижения собственных интересов, уже случались. Не так давно журналисты заподозрили его в использовании своего поста для продвижения бизнеса. Его компания Fort Group купила пять торговых площадок в столице общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Но "Коммерсант"» нашел информацию, что у FG в последние годы дела шли не очень хорошо, и денег на такую сделку у нее быть не могло. Петербург припоминает Пайкину растянувшееся на десятилетие строительство дамбы и выявленное при осуществлении проекта перерасходование бюджетных средств.

При том, что для победы на торгах за право управлять полигоном достраивать его необязательно, а достаточно лишь иметь лицензию на один из видов деятельности, связанной с обращением с отходами. Петербуржцы начали искренне опасаться, что городу суждено утонуть в мусоре.

С петербуржцами солидарны и эксперты. Так председатель совета директоров АО "НИИ Экологического и генерального проектирования" Денис Петров считает, что "Новые технологии" не успеют достроить полигон к тому моменту, когда необходимо будет выбрать оператора по утилизации мусора:

Если есть участок и инфраструктура - всё реально, но нужно время. Скажем — проектирование занимает год. Ещё столько же займёт Главгосэкспертиза и экспертиза Росприроднадзора. Строительство — ещё год. Затем получение самой расширенной лицензии на работу с отходами — ещё полгода. Так что в самом идеальном случае завод заработает через 3,5 года.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления", к 2019 году в каждом регионе Российской Федерации должен быть выбран оператор по обращению с отходами.

Журналисты и эксперты считают - в случае, если право управления новым полигоном перейдет к Пайкину, то город может столкнуться с большими проблемами. Предприниматель уже нарушал сроки сдачи строительства государственных объектов, но сейчас он может получить этот проект, используя в бизнес-целях депутатский мандат и положение в обществе. Это принесет ему огромную прибыль, но может повлечь за собой ущерб экологии Петербурга и области.

Параллельно со всем происходящим, пользователи соцсетей призывают сплотиться и не допустить того, чтобы за строительство нового современного "ЭкоТехноПарка" взялся Борис Пайкин и выражают надежду, что его служебное положение не сможет испортить жизнь города.