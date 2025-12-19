Борис Миронов вошел в тренерский штаб СКА после ухода из Лады

Бывший наставник тольяттинского клуба продолжит карьеру в Петербурге.

Бывший главный тренер тольяттинского хоккейного клуба "Лада" Борис Миронов начал работу в тренерском штабе петербургского СКА.

Борис Миронов трудоустроился в систему хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга. Информация о назначении опубликована на официальном ресурсе Континентальной хоккейной лиги. Ранее специалист возглавлял тольяттинскую "Ладу". Миронов покинул пост главного тренера "Лады" в сентябре 2025 года. Он проработал в должности менее четырех месяцев, после чего клуб объявил о расторжении сотрудничества.

Борису Миронову 53 года. В качестве игрока он провел 716 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых забросил 76 шайб и отдал 231 результативную передачу. Суммарно за карьеру в НХЛ он набрал 307 очков. В составе сборной России Миронов стал серебряным призером Олимпийских игр 1998 года и завоевал бронзовые медали Олимпиады 2002 года. После завершения игровой карьеры он работал тренером в системе ЦСКА, возглавлял московский "Спартак", входил в тренерские штабы "Нефтехимика" из Нижнекамска и челябинского "Трактора".

Фото: pxhere.