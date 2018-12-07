Борис Гребенщиков просит помочь детям с миодистрофией Дюшшена

Музыкант записал видеообращение с призывом о помощи.

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение, в котором попросил помочь детям с редким генетическим заболеванием. Ролик появился на YouTube-канале благотворительного фонда "МойМио".

Речь идет о маленьких пациентах, страдающих миодистрофией Дюшшена (МДД). Это заболевание встречается один раз на пять-шесть тысяч новорожденных и сопровождается разрушением мышц. Болезнь пока не научились лечить, однако врачи могут продлить жизнь пациентов и сделать ее более полноценной с помощью определенного дорогостоящего лечения.

Борис Гребенщиков является попечителем благотворительного фонда "МойМио", который оказывает поддержку семьям и помогает организовать обследования детей с МДД. Акция стартовала 27 февраля. С этого времени удалось собрать более 40 тысяч рублей. Конечная цель сбора — два миллиона рублей.

Ранее мы писали, что Борис Гребенщиков выпустил гимн для феминисток.

Видео: YouTube / МОЙМИО Фонд