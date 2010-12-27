Концерты Гребенщикова перенесли на лето

Врачи порекомендовали рок-музыканту потратить силы на восстановление после болезни.

Вечером 5 марта стало известно, что концерт Бориса Гребенщикова, запланированный в Санкт-Петербурге 16 марта, все-таки переносится. Об этом сообщили в официальной группе "Аквариума" "ВКонтакте".

Также организаторы отметили, что выступление не отменяется, а переносится на 7 июня 2018 года. Такое решение было принято в связи с состоянием здоровья Гребенщикова. Его доктора заявили, что для полного восстановления понадобится долгая реабилитация. В период восстановления разумнее отменить все выступления, чтобы не возникло осложнений. Представители музыканта надеются на понимание фанатов.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Борис Гребенщиков попал в больницу из-за простуды. Первоначально в СМИ появилась информация, что музыкант госпитализирован из-за проблем с сердцем. Однако позднее представители исполнителя опровергли эту новость и заявили, что у Гребенщикова диагностировали двухстороннюю пневмонию.