Борис Гребенщиков попал в больницу из-за простуды

Об этом сказано в обращении на странице музыканта.

4 марта стало известно, что основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова положили в больницу. В СМИ появилась информация о том, что причиной стали проблемы с сердцем. Немного позднее на официальной странице музыканта "ВКонтакте" появилось обращение, в котором сказано, что Гребенщиков простудился.

Напомним, ранее телеканал "Санкт-Петербург" сообщал, что музыканта положили в больницу в тяжелом состоянии. По версии их источников, причиной госпитализации стало проведенное ранее шунтирование. Директор группы "Аквариум" опроверг эту информацию и попросил журналистов не выяснять подробности случившегося.