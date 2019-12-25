Эксперт рассказал, как борются с просроченными продуктами в Петербурге

По словам главы организации потребителей "Общественный контроль" Всеволода Вишневецкого, в некоторых случаях нельзя доверять даже информации на упаковке.

В Северной столице используется целый ряд методов борьбы с просроченной продукцией в продуктовых магазинах. Основные из них перечислил председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, ответственность за срок годности продуктов на полках в первую очередь несут продавцы, однако их работы бывает недостаточно, чтобы проследить за качеством. Вишневецкий предупредил, что в некоторых случаях нельзя доверять даже данным на упаковке: особенно это актуально для продукции, которую нарезают непосредственно в магазине. Такие продукты, как порционные сыр и мясо, поступают в заводской упаковке, которую разрушают и наносят собственную маркировку. Иногда выставляются новые даты изготовления и производителя, что нарушает потребительские права.

Таким образом, глава общественной организации рекомендует покупать товар в заводской упаковке. Также он отметил, что эффективно может сработать фильтрование просрочки на кассе – такую систему в магазинах уже предложил ввести Минпромторг.

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Фото: Piter.TV