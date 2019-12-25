Аналитики рассказали о росте числа алкомаркетов в Петербурге

Активность ретейлеров в отрасли почти не уступает показателям за 2021 год.

В городе на Неве продолжают сохранять популярность специализированные алкогольные магазины. Как сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков, активность в отрасли сохраняется практически на прошлогодних уровнях.

По информации руководителя отдела исследований и консалтинга партнёра IPG.Estate Валерия Трушина, в 2021 году показатели были чуть выше за счёт развития в городе крупных сетей алкомаркетов. За первые 6 месяцев 2022 года больше всего новых торговых площадей прибавили "Красное и Белое" (+163,4%) и "ВинЛаб" (+326,5%). В общей сложности обе организации открыли 2320 магазинов на территории Петербурга. Трушин считает, что прирост магазинов в отрасли вскоре начнут искусственно сдерживать ради сохранения конкуренции в рамках одной сети.

Как считает глава НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский, несмотря на бурный рост, алкомаркеты также сталкиваются с уходом с российского рынка многих значимых поставщиков.

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