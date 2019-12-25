"Ленинградские ярмарки" станут частью проекта "География на вкус"

Накануне, 20 октября, на Форуме потребительского рынка в Кудрово прошел конкурс проектов по преобразованию кухни и меню.
По итогам мероприятия регион войдет в проект "География на вкус". В его рамках на территории районов пройдет серия мобильных "Ленинградских ярмарок", сообщает председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По его мнению, набираться знаний нужно у крупных ресторанов и групп, чтобы индустрия отдыха была в каждом городе и районе региона.
Проект, запущенный с мая, объединяет туристический потенциал с возможностями бизнес-развития региона.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все