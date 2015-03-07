Booking.com обжалует решение ФАС о штрафе в 1,3 млрд рублей

Сейчас компания ожидает апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф на Booking.com за злоупотребление доминирующим положение на рынке на 1,3 млрд рублей. Интернет-сервис это решение планирует обжаловать, пишет "Лента.ру".

Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали, — сообщили в компании.

В настоящий момент Booking.com ждет результатов апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен. Так, в 2020 году ФАС установила, что гостиницам и отелям компания навязывала условия из-за которых нельзя было предлагать более низкие цены через другие каналы.

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