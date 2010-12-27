Бондаренко проверил ход работ по капремонту фасадов

Для этого он лично посетил несколько адресов, в которых провел выездные совещания

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко занялся инспекцией качества и сроков выполнения мероприятий по капитальному ремонту фасадов. В рамках проверки он провел несколько выездных совещаний по ряду адресов города. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора.

Совещания прошли в Центральном (Таврическая ул,, 3-я Советская ул., Суворовский пр-т, Исполкомская ул.), Адмиралтейском (Бронницкая ул., Клинский пер. и на набережная канала Грибоедова), Василеостровском (21-я линия В.О.), а также Петроградском (Пионерская ул.) районах. Всего в план реставрации включены 265 фасадов.

Общая оценка хода работ положительная, однако не обошлось без замечаний, которые будут устранены в рабочем порядке.

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