Bon Jovi сыграют в России спустя 30 лет

Рок-группа Bon Jovi анонсировала даты своего европейского тура, который группа начнет концертом в России. Знаменитый коллектив 31 мая 2019 года выступит на стадионе "Лужники". Об этом сообщает организатор концерта SAV Entertainment.



Главы агентства, Надежда Соловьева, назвала предстоящее шоу "историческим событием", так как оно знаменует возвращение группы в столицу России спустя 30 лет. Музыканты лично настояли на концерте в "Лужниках", где Bon Jovi выступали в 1989 года в рамках Московского музыкального фестиваля мира.



Отметим, что группа будет варьировать программу в зависимости от популярности песен в той или иной стране. В России коллектив обещает сыграть такие свои хиты, как "You Give Love a Bad Name", "It"s My Life", "Wanted Dead or Alive", "Bad Medicine" и "Livin" on a Prayer".



Продажи билетов стартует 31 октября. Минимальная цена за вход составит 3 тысячи рублей, билеты в ВИП-ложу могут стоить порядка 20 тысяч.



Фото: Ultimate Classic Rock