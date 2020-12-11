Бомбоубежище за 791 тыс. рублей выставили на торги в Невском районе

На кадрах можно видеть, что в бомбоубежище на полу следы подтопления. Кроме того, оно не подключено к инженерным сетям.

Во вторник. 6 декабря, стало известно, что в Невском районе Петербурга выставили на торги подвал, который был оборудован под бомбоубежище. Объявление опубликовали на сайте "Дом.РФ".

Бывшее бомбоубежище находится на проспекте Большевиков, 56, корпус 4, литера А. На этом участке находится производственно-складской комплекс, который принадлежит государству. Площадь помещения 61,4 квадратного метра, ранее оно было объектом гражданской обороны.

Начальная стоимость подвала 791 тысячу рублей, торги состоятся 23 декабря.

На кадрах можно видеть, что в бомбоубежище на полу следы подтопления. Кроме того, оно не подключено к инженерным сетям.

Фото: Дом.РФ

