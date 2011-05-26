Большой порт Санкт-Петебург показал позитивную динамику впервые с прошлого года

Год назад показатели грузооборота порта за первые 6 месяцев уменьшились на 30% год к году.

Впервые с марта прошлого года Большой порт Санкт-Петербург демонстрирует положительную динамику: за период с января по июнь 2023 года грузооборот вырос на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 22,4 млн т. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на Ассоциацию морских портов России (АСОП).

Напомним, что год назад показатели грузооборота порта за первые 6 месяцев уменьшились на 30% год к году. При этом результат пока уступает итогам января–июня 2021 года на 27%.

Увеличение перевалки в Большом порту в большей степени достигнуто при помощи грузооборота сухих грузов: за полгода он вырос на 6,5%, до 17,6 млн т. Самые позитивные показатели наметились в сферах минеральных удобрений, чёрных и цветных металлов.

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Фото: Piter.TV