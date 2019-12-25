Петербургский ТРК вводит коронавирусные ограничения со 2 января

Покупателей просят использовать СИЗ и соблюдать дистанцию.

В четверг, 30 декабря, в пресс-службе ТРК "Лето" рассказали Piter.tv о введении коронавирусных ограничений. Теперь для совершения покупок или получения услуг в большинстве магазинов, кинотеатре "Люксор", ресторанах и посадочной зоне фуд-парка в ТРК со 2 января гостям потребуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса, или оригинал справки о перенесенном заболевании, или оригинал медотвода, или ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до посещения центра.

Требования действуют для лиц старше 18 лет. Документы не будут требовать, если горожане собираются посетить аптеку "Ригла", "Доктор Столетов", продуктовые магазины Piano-Piano, "Изюминка", "ИКРА и РЫБА", "Конфаэль" и "Унция", а также в гипермаркет "Ашан".

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