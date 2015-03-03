Большой каменный мост в Гатчинском парке отремонтируют за 11 миллионов рублей

Объект культурного наследия "Большой каменный мост в Гатчинском парке", пребывающий в аварийном состоянии, будет отреставрирован.

В сентябре 2021 года на электронном аукционе будет выбран подрядчик для проведения ремонтно-реставрационных работ на "Большом каменном мосту на круговой дороге" в Гатчинском парке, принадлежащем к объектам культурного наследия федерального значения. Помимо первоочередных противоаварийных работ контракт стоимостью 11 миллионов 872 тысячи рублей будет предусматривать выполнение археологических и земляных работы, реставрацию, воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов моста.

Исполнителю также предстоит очистить дно на прилегающей территории, перебрать каменную кладку и обработать ее современными средствами против плесени.

Большой каменный мост с тремя арочными пролетами был построен в 90-х годах XVIII века - предположительно, архитектором В. Бренна. Трёхпролётный мост был украшен балюстрадой, с него открывался вид на Белое озеро и парк.

Во время Великой Отечественной войны мост был взорван. С 1948 г. "Большой каменный мост" состоит из деревянного настила с перилами.

Ранее в музее-заповеднике "Парк Монрепо" под Выборгом завершилась реставрация главных усадебных ворот.

Фото: сайт музея-заповедника "Гатчина"