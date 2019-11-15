Большинство россиян не одобряют продажу пива на стадионах

Они полагают, что из-за этого возрастет агрессия болельщиков.

Большинство россиян (75%) выступают против возвращения продажи пива на футбольные стадионы. Они опасаются возникновения массовых драк, дебошей, агрессии и неприличного поведения. К такому результаты пришли специалисты из фонда "Общественного мнения".

Около 13% респондентов высказались "за" возвращение алкоголя на спортивные мероприятия. Еще 12% решили воздержаться от ответа, так как не определились с позицией. Подавляющее большинство, требующее отказа от продажи спиртного, это женщины (82%). Среди мужчин отказ от продажи пива на стадионах выступили 66% опрошенных. Еще 22% россиян относятся негативно к любому алкоголю и не только на стадионах.

Те граждане, которые выступают за возвращение пива на стадион, говорят о том, что оно добавляет игре азарта. Для многих употребление алкоголя стало традицией. Одни добавили, что поведение болельщиков не зависит от этого.

Ранее Piter.tv писал о том, что на "Газпром Арене" могут пройти два хоккейных матча в декабре.

Фото: Piter.tv