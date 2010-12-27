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На "Газпром Арене" могут пройти два хоккейных матча в декабре
Сегодня, 20:38
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На "Газпром Арене" могут пройти два хоккейных матча в декабре

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Окончательного решения о проведении хоккейных игр на арене пока нет.

В декабре на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге могут пройти два хоккейных матча - между сборными России и Финляндии и между СКА и ЦСКА, сообщило "РИА Новости".

Игра между сборными может состояться на футбольной арене 15 декабря в рамках Кубка Первого канала. СКА и ЦСКА поборются 19 декабря в раках Континентальной хоккейной лиги. На настоящий момент идут технические согласования. 

Стадион на Крестовском острове может принять хоккейные матчи уже не в первый раз. В декабре прошлого года на нем сыграли те же самые сборные и клубы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СКА одержал победу над рижским "Динамо" в серии буллитов. 

Фото: Газпром Арена/ВК

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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