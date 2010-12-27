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СКА одержал победу над рижским "Динамо" в серии буллитов
Сегодня, 20:43
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arteliseev

СКА одержал победу над рижским "Динамо" в серии буллитов

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Финальный счет 4:3.

В воскресенье, 3 ноября, хоккейный клуб СКА победил рижжских "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом ХК сообщил у себя в Twitter. 

Матч между клубами стартовал 3 ноября в 17:00 в Ледовом дворце. Первую шайбу забросил Антон Бурдасов на 20 минуте игры. Таким образом первый период закончился победой петербургского клуба. К концу третьего периода счет сравнялся до 3:3, таким образом матч пришлось перевести в овертайм. 

Петербуржцы смогли обыграть рижских оппонентов в серии буллитов. Магнус Хеллберг смог закинуть решающую шайбу в сетку "Динамо", что и привело к долгожданной победе СКА.

Ранее мы сообщали, что в прошлой игре СКА также одержали победу за счет серии буллитов.

Фото: ska.ru

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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