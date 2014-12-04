Большинство петербуржцев хотя бы раз теряли своих питомцев

Собаки в Петербурге чаще теряются во время прогулок без поводка, когда они срываются с поводка, испугавшись фейерверка, а также во время поездок на дачу и без присмотра.

Почти 90% жителей Петербурга сталкивались с потерей своих домашних животных, причем треть из них – два и более раз. Чаще всего это происходит во время прогулок, на самовыгуле и из-за отсутствия сеток на окнах. При этом, несмотря на такие случаи, большинство владельцев не предпринимают дополнительных мер предосторожности.

Согласно исследованию Группы Ренессанс Страхование, собаки в Петербурге чаще теряются во время прогулок без поводка, когда они срываются с поводка, испугавшись фейерверка, а также во время поездок на дачу и без присмотра. Самовыгул – проблема в основном владельцев кошек.

Более половины респондентов, потерявших кошку, сделали это из-за привычки выпускать животное на улицу. Вторая распространенная причина – отсутствие в доме сеток и "антикошек". Треть респондентов потеряли питомца, взяв его с собой на дачу, а свыше трети – в результате выгула кота на шлейке.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")