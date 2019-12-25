Большинство пассажиров в Петербурге оплачивают проезд электронными способами

Только 1 пассажир из 10 покупает жетон для прохода в метро или разовый билет в наземном транспорте.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что чаще всего петербуржцы оплачивают проезд в общественном транспорте с помощью карты "Подорожник" и льготных проездных билетов. Об этом сообщали в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

В ведомстве также отметили, что в Петербурге растет процент пассажиров, которые пользуются электронными или банковскими картами в наземном транспорте или метро. Также 42% петербуржце пользуются именными электронными льготными проездными.

Уточняется, что только 1 пассажир из 10 покупает жетон.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург стал самым популярным городом для путешествий в ноябре с детьми.

Фото:Piter.TV