Большинство пассажиров в Петербурге оплачивают проезд электронными способами

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что чаще всего петербуржцы оплачивают проезд в общественном транспорте с помощью карты "Подорожник" и льготных проездных билетов. Об этом сообщали в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
В ведомстве также отметили, что в Петербурге растет процент пассажиров, которые пользуются электронными или банковскими картами в наземном транспорте или метро. Также 42% петербуржце пользуются именными электронными льготными проездными.
Уточняется, что только 1 пассажир из 10 покупает жетон.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург стал самым популярным городом для путешествий в ноябре с детьми.
Фото:Piter.TV
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