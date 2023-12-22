На Большевистской улице ночью два часа тушили кухню

В Кронштадтском районе накануне, 24 января, произошел пожар. На Большевистской улице в доме № 6-8 загорелась "двушка". В квартире полыхала кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:54. Пламя охватило пять "квадратов".
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за два часа.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: при пожаре на Ленской пострадал человек.
Фото: Piter.tv
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