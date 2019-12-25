В Петербурге больше 20 баров и ресторанов нарушили "комендантский час"

В отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных нарушениях.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Северной столице провели рейд по барам. Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с представителями Роспотребнадзора проверили работу заведений в "коменданский час".

Проверка преходила в ночь с 13 на 14 ноября. Специалисты проверили объекты общественного питания, дискотеки, ночные клубы в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах. По итогам рейда сотрудники ведомств выявили 21 нарушение. В них не смотря на запрет, принимали посетителей после 23 часов.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных нарушениях.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю с дорог Петербурга убрали больше 3,6 тысячи тонн грязи.

Фото:Пресс-служба ККИ