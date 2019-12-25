С улиц Петербурга вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора

Специалисты также собрали и вывезли 2,1 тыс. смета.

В понедельник, 15 ноября, специалисты комитета по благоустройству рассказали Piter.tv, что за прошедшую неделю (с 8 по 14 ноября) с проезжей части и тротуаров собрали и вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора и 2,1 тыс. тонн смета.

На прошлой неделе на улицы Петербурга выходили 197 машин и 682 специалиста ежедневно. Специалисты ухаживали за дорожками, газонами, растениями. Садово-парковые предприятия завершили посадки деревьев и кустарников в агротехнические сроки. Всего осенью было посажено 5900 деревьев, 20 476 кустарников и более 185 тысяч луковиц тюльпанов.

В связи с похолоданием и заморозков, дорожные службы начали локально применять противогололедные материалы.

В начале новой недели, сегодня, в парках, садах и скверах убирают 258 машин и 874 специалиста. Улицы города моют 1155 дворников и 535 машин.

Фото: Piter.tv