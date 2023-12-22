На Большой Пороховской ночью сгорел автомобиль "ВАЗ"

Пламя тушили пять спасателей и одна спецмашина.

В Красногвардейском районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. В 01:17 очевидцы позвонили в МЧС и рассказали, что Большой Пороховской улице полыхает автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На место случившегося прибыли пять спасателей и одна спецмашина. В автомобиле к этому часу выгорел отсек двигателя. В 01:32 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv