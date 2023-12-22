  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Большой Пороховской ночью сгорел автомобиль "ВАЗ"
Сегодня, 9:16
189
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Большой Пороховской ночью сгорел автомобиль "ВАЗ"

0 0

Пламя тушили пять спасателей и одна спецмашина.

В Красногвардейском районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. В 01:17 очевидцы позвонили в МЧС и рассказали, что Большой Пороховской улице полыхает автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На место случившегося прибыли пять спасателей и одна спецмашина. В автомобиле к этому часу выгорел отсек двигателя. В 01:32 пожар был ликвидирован.         

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Заозерной в квартире горела кухня.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии