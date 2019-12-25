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Пациентов Покровской больницы из коридоров начали переводить в отделение
Сегодня, 20:19
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Пациентов Покровской больницы из коридоров начали переводить в отделение

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Ранее появились кадры, на которых больные лежат в коридорах медучреждения.

Пациентов Покровской больницы из коридоров перекладывают в отделение. Об этом сообщил главный врач больницы Марина Балдохина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее стало известно, что пациенты вынуждены находиться в коридорах. Вице-губернатор Олег Эргашев пояснил, что медицинское учреждение было переполнено. Накануне туда поступили около 50 пациентов с внебольничной пневмонией. Благодаря тому, что три стационара открылись после карантина, пациентов будут переводить в освободившееся отделение. 

Также Piter.TV сообщил о том, что больница в Сестрорецке начала принимать больных коронавирусом. 

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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