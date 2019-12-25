Больница Боткина получит 159 млн рублей на СИЗ и оборудование

Средства возьмут из резервного фонда.

В следующем 2021 году в больницу имени Боткина направят 159 миллионов рублей на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Деньги возьмут из резервного фонда – такое предложение поступило на заседании бюджетно-финансового комитета городского Законодательного собрания. Так, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана обратил внимание, что больница имени Боткина не получала денежную компенсацию расходов по оказанию помощи больным с коронавирусом: медицинское учреждение тратило собственные средства.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV