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Больница Боткина получит 159 млн рублей на СИЗ и оборудование
Сегодня, 15:56
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smirenny

Больница Боткина получит 159 млн рублей на СИЗ и оборудование

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Средства возьмут из резервного фонда.

В следующем 2021 году в больницу имени Боткина направят 159 миллионов рублей на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Деньги возьмут из резервного фонда – такое предложение поступило на заседании бюджетно-финансового комитета городского Законодательного собрания. Так, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана обратил внимание, что больница имени Боткина не получала денежную компенсацию расходов по оказанию помощи больным с коронавирусом: медицинское учреждение тратило собственные средства.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: больница боткина, выделят деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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