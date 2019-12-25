Инфекционное отделение в Вороновском приняло первых 20 пациентов.

Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили представители администрации мэрии города. В инфекционное медицинское учреждение поступили 20 зараженных COVID-19. Больницу в поселении Вороновское открыли 17 апреля. На торжественной церемонии присутствовал Сергей Собянин. Инфекционное отделение вошло в состав клинической больницы под номером 68 имени Демихова.

По информации от главного врача учреждения Сергея Переходова, медицинский центр рассчитывает на 800 пациентов. При необходимости медики могут увеличить количество койко-мест до 900. Каждую койку можно оборудовать в реанимационное место. На данный момент в больнице трудятся 500 сотрудников. Руководство отделения продолжает вести набор медицинского персонала. Для больницы закуплено более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, включая защитные костюмы для врачей. на территории учреждения функционирует собственная кислородно-газификационная станция. Она необходима для обеспечения палат кислородом. Воздух на входе и выходе из палат обеззараживается. Анализы также проводятся внутри больницы в лаборатории.

Кроме больничного отделения власти Москвы построили общежитие для сотрудников, так как центр располагается в большой отдаленности от центра столицы. В общежитии будут проживать около 1300 человек в одноместных и двухместных номерах.

Собянин объявил о продлении жёсткого пропускного режима до 1 мая.