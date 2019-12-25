Больница имени Семашко с 5 апреля возобновит работу всех отделений

Сейчас в отделениях проводят дезинфекцию.

Со 2 апреля больница №38 им.Семашко возобновляет прием пациентов на акушерское отделение. Медицинское учреждение возвращается к плановой работе. Об этом говорится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения в Петербурге коронавируса.

Больница уже прекратила прием "ковидных" пациентов. Сейчас в ней проводится дезинфекция отделений. Полностью работа будет возобновлена с 5 апреля.

Медучреждение перепрофилировали под прием больных COVID-19 12 сентября. Все это время оно работало как инфекционный стационар. В октябре больницу оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Фото: vk.com/gb38_spb