Доктора определили состояние Николая Караченцова как средней тяжести

Врачи рассказали о текущем состоянии Николая Караченцова.

Сегодня днем 72-летнего актера Николая Караченцова перевели из реанимации в обычную палату отделения нейрохирургии.

Предыстория. Что рассказывают родственники

Известный российский актер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в понедельник. Сын Караченцова Андрей объяснил, почему его отец сначала оказался в отделении реанимации. По словам родственника, его отец отправился на плановый осмотр, который проходит дважды в год. Также супруга артиста заметила, что перевод в реанимацию является “привычной практикой”. Однако, федеральные СМИ ранее представили информацию о том, что у Николая Караченцова было резкое ухудшение здоровья. Сын пациента отвергает данные сведения. Он рассказал, что состояние его отца стабильное и не вызывает опасений.

Что заявляют доктора

Врачи больницы имени Склифосовского 22 сентября дали комментарий прессе, что состояние пациента они оценивают как средней тяжести, хотя температура ариста стабильна и держится на отметке 36.6. Именно поэтому специалистами было принято решение о переводе Караченцова в обычную палату. Семья Николая никак не отреагировала на высказывание докторов.

Мистическое совпадение в жизни Караченцова

Напомним, что в конце февраля Караченцов был госпитализирован в больницу после автомобильной аварии. Журналисты считают, что виновницей ДТП была жена Николая, которая находилась на водительском месте в состоянии алкогольного опьянения. Супруга получила сотрясение мозга. Интересен тот факт, что ровно в этот же день, но семнадцать лет назад артист также становился участником аварии. С последствиями от первого столкновения он борется до сих пор.