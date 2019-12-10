Болельщики ЦСКА вывесили на трибунах "вирусный" баннер перед матчем с "Уфой"

Встреча закончилась со счетом 0:0.

15 марта на стадионе "ВЭБ-Арена" состоялся матч 22-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и "Уфой".

Перед игрой болельщики "красно-синих" вывесили баннер с надписью: "Этот вирус во мне, я - его переносчик". Так они отреагоривали на ситуацию с эпидемией коронавируса.

Матч закончился со счетом 0:0. ЦСКА остался на пятой позиции в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко не может одержать победу в пяти турах РПЛ подряд. "Уфа" занимает девятое место.

Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавируса подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч. Болельщикам "Уфы" выделили гостевую квоту в 50 билетов.

Ранее мы писали о кричалке фанатов "Зенита" на матче с "Уралом".

Фото: VK / @pfc_cska