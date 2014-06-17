Более тысячи кафе и ресторанов закрылись в Петербурге в 2020 году

Половина закрывшихся кафе и ресторанов пришлась на конец 2020 года.

В пятницу, 5 марта, по данным СПАРК, стало известно, что с рынка общепита за 2020 коронавирусный год ушло 1 308 предприятий.

1 января 2020 года было зарегистрировано 7,3 тысячи юридических лиц, которые работали в сфере организации общественного питания. 1 января 2021 года число заметно сократилось – 6,6 тысячи. Через какое-то время вновь зарегистрировались всего 575 предприятий. Отмечается, что в 2019 году закрылось 1 105 точек, а открылось всего 675.

С октября по декабрь закрылось 617 компаний – почти половина "коронавирусных" закрытий. Специалисты зафиксировали продолжающуюся тенденцию и в этом году. В январе рынок покинули уже 447 предприятий, что превышает показатели 2019 года в четыре раза.

Ранее мы писали, что Смольный продлил коронавирусные ограничения до 28 марта.

Фото: Piter.TV