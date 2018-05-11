В "Твой бюджет" поступило более 5 тысяч заявок лот петербуржцев

В Смольном рассказали о промежуточных итогах проекта 2019-го года.

На данный момент заявки в программу "Твой бюджет" подали 5039 петербуржцев. Лидерами по-прежнему остаются жители Московского и Фрунзенского районов. Там активисты подали по 846 и 775 инициатив соответственно. Наименьшую активность проявляют в Василеостровском, Приморском, Красногвардейском и Кировском районах Северной столицы.

Чиновники Смольного отмечают, что в 2019 году горожане побили показатели 2018-го года. Тогда на конкурс было отправлено всего 3,741 предложение. Как и обычно, чаще всего жителей волнуют вопросы, связанные с строительством детских площадок и спортивных дворовых объектов, созданием дорог, ЖКХ, транспортной доступности, парковками, уличным освещением и образованием.

Заявки на участие в "Твоем бюджете" можно подавать до 15 февраля.

Фото: Piter.tv