Петербуржцы более 500 тысяч раз пополнили проездные через каналы Сбербанка

Такой результат сервис показал за 10 месяцев текущего года.

С начала 2020 году петербуржцы более 500 тысяч раз пополнили свои льготные проездные билеты и "Подорожники" через каналы Сбербанка. Как сообщили в пресс-службе организации, этот результат оказался больше в два раза, чем с апреля прошлого года – момента старта сервиса.

Пополнять проездные можно в офисах банка, через онлайн-банкинг, с помощью услуги "Автоплатеж" или устройств самообслуживания. С выбором "Автоплатежа" пассажиру необходимо активировать деньги на транспортной карточке – приложить ее к аппарату пополнения проездных в вестибюле любой станции метрополитена или к специальному оборудованию в офисах Сбербанка.

Отмечается, что сервис пополнения проездных быстро стал популярным, поскольку отличился удобством и отсутствием комиссии за услугу.

Ранее мы писали, что студенты Ленобласти смогут оформлять льготные билеты в приложении "Пригород".

Фото: Piter.TV