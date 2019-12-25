Более половины жителей Петербурга намерены продолжить работу при выходе на пенсию

В целом в РФ карьеру при наступлении пенсионного возраста намерены продолжать 63% респондентов.

После выхода на пенсию работу готовы продолжать около 63% граждан РФ. В Петербурге такое желание выразили 47% респондентов. Об этом свидетельствует исследование аналитиков на основе опроса, результаты которого приводит ТАСС.

Наибольшее число желающих трудиться на пенсии представлено на Северном Кавказе, где положительный ответ дали 72% опрошенных. Далее следует Ленобласть с 57%. Отметим, что респонденты готовы продлить трудовой стаж только при условии, если это будет позволять здоровье.

Также в Петербурге и 47-ом регионе насчитывается наибольший процент людей, делающих накопления на будущую пенсию (21% респондентов).

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