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Более половины жителей Петербурга намерены продолжить работу при выходе на пенсию
Сегодня, 10:41
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Более половины жителей Петербурга намерены продолжить работу при выходе на пенсию

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В целом в РФ карьеру при наступлении пенсионного возраста намерены продолжать 63% респондентов.

После выхода на пенсию работу готовы продолжать около 63% граждан РФ. В Петербурге такое желание выразили 47% респондентов. Об этом свидетельствует исследование аналитиков на основе опроса, результаты которого приводит ТАСС. 

Наибольшее число желающих трудиться на пенсии представлено на Северном Кавказе, где положительный ответ дали 72% опрошенных. Далее следует Ленобласть с 57%. Отметим, что респонденты готовы продлить трудовой стаж только при условии, если это будет позволять здоровье.

Также в Петербурге и 47-ом регионе насчитывается наибольший процент людей, делающих накопления на будущую пенсию (21% респондентов).

Ранее мы сообщили о том, что осенние кешбэк-туры в Петербург подорожали до 35 тыс. рублей.

Фото: Pxhere

Теги: карьера, пенсия, россия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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