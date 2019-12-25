Осенние кешбэк-туры в Петербург подорожали до 35 тыс. рублей

В среднем цены на такое предложение по России выросли в 2-2,5 раза.

За 2022 года средняя осенних туров с кешбэком по всей России выросла на 16%, до 48,3 тыс. рублей на человека. При этом, были увеличены продажи. Исключением из правила не стала и Северная столица, где предложение в среднем достигло 35 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой опрос, проведённый среди туроператоров.

Кроме того, пребывание в Петербурге выросло на полдня в связи с новыми критериями, по которым туры включаются в программу кешбэка. Осенью 2022 года деньги можно вернуть за путешествие, длящиеся не менее трёх ночей.

Также уточняется, что в сравнении с периодом до старта продаж в рамках осеннего этапа программы цены на туры по РФ выросли в 2-2,5 раза.

Ранее мы сообщили о том, что вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей за год.

Фото: Piter.TV