Более половины медиков Петербурга привили от коронавируса

По словам председателя петербургского комитета по социальной политике, в Петербурге фиксируют высокие показатели по вакцинации.

Во вторник, 13 июля, на пресс-конференции выступил председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков и отметил, что вакцинация населения продолжается. Об этом сообщили Невские новости.

По словам чиновника, фиксируются высокие показатели по вакцинации. Количество врачей, поставивших прививку, перевалило за 50%, среди сотрудников комитета по соцполитике – более 60%. Вакцинация медицинских работников активно продолжается, планируется довести число привитых до 80%. Вероятно, сделать это будет не так сложно, потому что желающих много. Ржаненков отметил, что есть даже отложенная очередь на прививки.

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Фото: Piter.tv