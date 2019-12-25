Более миллиона жителей Петербурга переболели коронавирусом

У большинства пациентов сохраняются антитела.

В четверг, 11 декабря, ученые Европейского университета в Петербурге, а также сотрудники клиники "Скандинавия", лаборатории Genetico и ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России при поддержке АО "Полиметалл" опубликовали данные мониторинга репрезентативной выборки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, коронавирусом переболели более миллиона горожан с начала пандемии. У 24% респондентов положительный тест на антитела к новому коронавирусу. В последние две недели ноября произошел значительный рост доли положительных тестов на популяционном уровне, показатель приблизился к 30%.

Ученые также провели повторное исследование для участников, которые болели весной и летом. Из 95 человек, у которых ранее выявляли антитела, у 92 они повторно определялись спустя 4–6 месяцев.

Ранее мы писали, что власти Петербурга назвали условия для смягчения новогодних запретов.

Фото: Piter.TV