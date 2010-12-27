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Парад ВМФ в Кронштадте посетили 27 тысяч человек
Сегодня, 8:52
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Cherepanov

Парад ВМФ в Кронштадте посетили 27 тысяч человек

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Пробок удалось избежать из-за пропускного режима.

В воскресенье, 28 июля парад ВМФ в Кронштадте посмотрели 27 тыс. человек. С южной стенки средней гавани за кораблями наблюдали 12 тыс. зрителей. Еще 15 тыс. человек устроились в форте "Константин". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Пробок удалось избежать из-за пропускного режима. Гостей доставляли до острова на специальных автобусах от станции метро "Беговая", а также от вокзала в Ломоносове. Всего на дороги вышли 90 автобусов.

Напомним, что в параде участвовали 12 кораблей, среди которых китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таршаш". А также фрегат "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Стрегущий", противолодочный корабль "Североморск" и десантный корабль "Минск".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Пулково на два часа задержали рейс до Турции.

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранс"

Теги: парад вмф в кронштадте, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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