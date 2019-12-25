Более чем на 40% выросли продажи апартаментов в Петербурге

Совокупные продажи за девять месяцев уменьшились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Петербурге продали порядка 500 апартаментов различных форматов с июля по сентябрь. Это на 41% больше, чем во втором квартале 2022 года, пишут в консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

Совокупные продажи за девять месяцев уменьшились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение апартаментов в третьем квартале увеличилось на 12% до 5 тысяч штук. Это связано с тем, что стартовали продажи сразу в семи новых проектах.

Средняя цена уменьшилась только на несервисные апартаменты — на 18% до 262 тысяч рублей за квадратный метр благодаря появлению на рынке предложения с более низкой стоимостью.

Фото: Piter.tv

